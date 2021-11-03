金正恩｜朝媒︰金正恩半夜3點打俾一個人 搞喊咗對方

「你在半夜，清晨打來的電話」——這不是最新韓劇劇名，而是北韓《勞動新聞》周二以此為題，講述領袖金正恩一段軼事，指金正恩曾在半夜3點致電一個人，令對方哭了。

金正恩一晚打3次電話 打到半夜3點

報道指，金正恩在去年6月6日午夜，致電一名高級官員，要求詳細查明一系列民生議題，並製定解決措施，該官員有感金正恩心繫國民，深感尊敬。金正恩後來打了第2次電話，要求對方在隔天中午之前提交具體報告。

及至凌晨3時，該官員再次收到金正恩來電，就如何解決民生問題對他進行細緻的指導，及了解其辦事進度。報道指，該官員面對金正恩懇切的要求、對民生的關注，禁不住淚流滿面；而金正恩後來在勞動黨的三中全會上果斷行動，緊急解決了當前人民最關心的緊急問題，下達了全心全意簽署的特別命令。

南韓《朝鮮日報》分析稱，北韓是冀藉著這段軼事文章塑造金正恩的親民形象，凸顯「人民永遠是金正恩心頭最軟的一塊」。

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