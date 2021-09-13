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金融保險房地產最「好景」 人力顧問：25%僱主來季請人
11 小時前
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招聘人力資源僱主調查
金融保險房地產最「好景」 人力顧問：25%僱主來季請人

本港失業率逐步回落，惟仍處約5%水平，而有人力資源顧問調查發現，有兩成半僱主有意於今年第四季增聘人手，但同時有一成七打算縮減人手，近六成表示維持不變，而經季節性調整就業展望指數為正8%，按季升7個百分點，按年升10個百分點，反映第四季僱主招聘意欲審慎樂觀。

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失業率正持續下跌。(資料圖片)

萬寶盛華大中華昨公布本港2021年第四季「就業展望調查」，調查訪問了167名僱主，調查他們在來季的招聘取態。就「就業展望指數」，調查「金融、保險及房地產」、「製造業」、「採礦及建造業」、「服務業」、「運輸及公共事務業」和「批發及零售業」6個行業，其中「金融、保險及房地產」錄正11%，表現最佳，按季升6個百分點、按年升15個百分點。高級副總裁徐玉珊解釋，預期不少企業計劃來港上市、通關後大灣區及內地客來港投保，以及一手及二手房屋市場銷售理想，為3個行業帶來人才需求。而消費券計劃改善零售業經濟，加上節日將至，「批發及零售業」指數錄正3%，按季及按年升別升3個及6個百分點，但因訪港旅遊業仍低迷，僱主仍審慎控制營運成本，並謂相關行業如酒店、餐飲等復甦較慢。

另外，勞工處昨起在灣仔修頓球場一連兩日舉行就業博覽，48間機構參加，共提供約3,300個職位空缺，種類包括接待員、保安員等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/金融保險房地產最「好景」-人力顧問：25僱主來季請人-284833
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