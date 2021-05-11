金錢豹逃脫3個月未尋回 杭州擬為動物園猛獸加定位晶片

浙江杭州野生動物世界4月逃脫的3隻金錢豹，至今仍有1隻未尋回。杭州市政府亡羊補牢，昨在林業水利局站發布《杭州市人民政府辦公廳關於進一步加強和規範動物園管理工作的實施意見(徵求意見稿)》(下稱《意見》)，徵詢公眾意見。《意見》提到，要加強動物園數碼化管理，特別是加強動物籠舍、展區、遊覽區等的安全防護視頻、紅外線監控和報警系統建設，同時加強存欄動物的數碼化管理，推行猛禽猛獸定位晶片植入等數碼化跟蹤定位手段。

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《意見》又提到，要保證動物安全管理資金的投入，配備必要、有效的安全保障設施，包括在籠舍出口和入口採用雙重門禁系統，兩道門不能同時打開；危險動物圍欄區空間與動物數量相適應，籠區應提供單獨的進出門，並安裝24小時監控設備；使用電子門禁時，其設計和安裝應保證門禁失效時所有由電子控制的門都會自動關閉，確保動物被安全地關在籠舍內；配備發電設備，以保障突然停電時電網、電動門、監控設施供電。