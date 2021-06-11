金飯碗褪色?! 青協調查逾六成青年不想打政府工

被形容為「金飯碗」的政府工吸引力大降？政府去年有逾1,800名公務員辭職，當中包括21名政務主任(AO)，整體流失率更創23年新高。青協昨公布一項調查發現，六成三受訪青年表示「不想做公務員」，主因包括政治壓力大，不想宣誓效忠等；而想加入政府的23%受訪者，大部分因為薪酬福利好、夠穩陣等。另外，公務員事務局長聶德權昨於社交專頁指，今年有別過去，會安排內部招聘AO，近700人參加招聘簡介會「相當踴躍」。



香港青年協會旗下的「青年創研庫」於今年4月22至26日，訪問527名18至34歲青年，並於昨天公布「促進公務員隊伍的人才發展」研究報告。報告指出，92.3%受訪者認為，公務員人才培育工作對香港重要，惟公務員團體亦面對多項問題，包括社會對政府缺乏信任(7.97分，10分為最嚴重)，社會分化(6.96分)，未能吸納優秀人才加入(6.42分)。

入政府為「金飯碗」福利多

撇除14名(2.7%)現職公務員，報告顯示62.8%受訪者不想做公務員，只有23%受訪者有意加入政府。絕大部分想加入政府的，都是因為薪酬福利好(84.7%、見表)，其次分別是「夠穩陣 (50%)」與工時穩定(49.2%)等；相反，不欲加入公務員團隊的，主因為工作沉悶(31.4%)、政治壓力大(30.1%)、不想宣誓或簽署聲明(29.5%)等。

青年創研庫「管治」組別成員潘子鋒表示，本港一直需要管治人才，而公務員體系是其中一條重要渠道，惟近年研究結果反映，青年對加入公務員團隊的興趣不大，加上AO與二級行政主任這類職位的競爭性曾持續下跌，令人關注政府長遠招攬優秀人才，以服務公眾的危機。他建議政府開拓公務員隊伍人才物色渠道，例如增設以中學生為主要對象的獎學金，要求得獎者將來須到政府工作指定時間，以及考慮非政府機構推薦的人員參加政務職系實習計劃。



聶德權形容AO使命「建設香港」

面對10年新高的AO流失，聶德權表示，已就AO的內部招聘於上周舉辦兩場簡介會，總共有近700人參加，他於其中一場簡介會形容AO，「係一分大家去建設香港嘅一個使命」，又為現時「充滿挑戰的環境下」仍有這麼多人參加簡介會「感到欣喜」。他指出，AO肩負制訂政策、落實和推動政策的責任，考量法規和程序之餘，亦要思考政策如何貼地落實，能切實幫助、改善市民生活。



工會：若非經濟差更多人走

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭回覆查詢指，現時公務員團隊面對多項不明朗因素及衝擊，例如連續兩年凍薪、「港區國安法」等，士氣可謂陷入低谷。他引述前線公務員指，現時人手短缺好多，上司又要「追數」，「而家好大壓力」；又指很多前線公務員早已萌生去意，僅因現時經濟未復甦難以轉工，形容情況「好無奈」。

高級公務員協會主席李方冲則認為，每年應徵公務員的人數只是近兩年較以往少，惟實際人數仍不少，推測外界以為公務員工作較以前「政治化」。李認為投考人數減少只是短期現象，因為工資較有保障及穩定，「政府亦不愁沒有精英分子考慮加入」。他又指，政府近10年亦沒有經內部招聘AO，而AO屬公務員中「最吸引工作之一」，多人報名也正常。