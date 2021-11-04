鉛水樓｜涉事灣仔大廈地點成疑 水務署：倘致公眾健康風險可公布

水務署在灣仔一個私人非住宅處所的水樣本，發現鉛含量超出本港食水標準，是近4年來首宗事件，但並無公布具體地點。水務署總水務化驗師蔡德業在電台表示，事件是在涉事大廈其中一個單位發現超標，但未確定其他單位有無同樣情況，由於大廈系統相當龐大，署方已要求負責人聘請專業人士詳細調查，找出鉛從何來以及受影響範圍。他強調署方會密切監察調查進度，如果未能在合理時間完成，期間引致公眾健康風險，署方就可以公布有關大廈地址，若發現使用不合規格物料，則可運用《水務條例》，暫停甚至截水。

憂公布地點令「水質監測計劃」參與者卻步

蔡德業解釋，涉事大廈參與「水質監測優化計劃」，雙方事前有協定，除非構成公眾健康風險，或者得到業主、用戶等同意，才可公開參與者地址和資料，否則會令參與者卻步，影響署方收集資料和檢討本港食水標準的成效，形容是極不理想。

他又說，現時大廈已經提供另類食水水源，以及在公共地方張貼告示，確保其他用戶知道食水可能受污染，暫時公共健康風險已經消除。

政府前日公布，水務署上周從15個用戶水龍頭抽取食水樣本進行檢測，其中在灣仔一個私人非住宅處所取得的水樣本，發現鉛含量超出香港食水標準，但沒有透露具體涉及哪座大廈。

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