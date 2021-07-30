銀色債券｜最終發行額300億 最多可獲14手

政府公布第六批銀色債券認購及配發結果，於認購期共收到256,847份有效申請，涉及債券本金總額約678.63億港元，最終發行額為300億港元，將於下周二(10日)發行，每人最多可獲配發14手，每手為10,000元。

認購13手或以下獲全數配發

政府表示，為數79,367份認購13手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券，餘下的177,480份申請(即認購13手以上者)，均將先獲發13手債券，並進行抽籤，其中58,282份申請將獲配發多一手債券。

財政司長陳茂波表示，很高興看到本批銀色債券獲市民踴躍認購，顯示發行銀債的確能在目前不確定的投資環境下，為市民提供一項安全及回報穩定的投資選擇。他又說，本批銀色債券的合資格認購年齡由65歲降至60歲，除了讓更多市民可以參與認購外，亦有助進一步帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場，政府往後會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排。