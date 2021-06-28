銀色債券｜60歲都買得銀債！一文睇清認購資格保證息率發行規模

財政司長在2021至22年度《財政預算案》公布，政府會於本年度發行不少於240億港元的銀色債券，並將合資格認購的年齡由65歲降至60歲。政府今日公布第六批銀色債券詳情，發行額由去年的100億元大幅提高至240億元，視乎市場情況提高至最多300億元。署理財政司長許正宇表示，合資格認購銀色債券的年齡降至60歲，除了可讓更多市民在現時低息和不確定的投資環境下受惠於銀色債券的穩定回報，亦可帶動業界開發潛力龐大的銀髮市場。

本報特別整理以下資料，同你一文睇清認購資格、保證息率、發行日期，最多配發金額等：

認購資格

~2022年或之前年滿60歲(即1962年或之前出生)；及

~持有有效香港身分證的香港居民

息率多少

~利息與本地通脹掛鈎

~息率不少於3.5厘

~每6個月派發一次

配發金額

~每位投資者最高100萬元，即最多獲發100手

二手市場

~不設二手市場

~債券到期前套現，政府以原價及相應累計利息贖回

認購時間

~7月20日早上9時至7月30日下午2時

~8月10日發行

認購渠道

~20間配售銀行和24間指定證券經紀認購債券