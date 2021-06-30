七一｜銅鑼灣遇襲男警傷及肺情況嚴重 鄧炳強：孤狼式恐怖襲擊

香港回歸中國24年，警方連續第二年禁止舉辦七一遊行，大批警員昨日全日在銅鑼灣一帶戒備以防群眾聚集，至晚上約10時，有警員在崇光百貨外，被人用刀刺傷，據報疑犯行兇後自殘，經搶救後不治。據悉，該名28歲的受傷的男警員左肩近腋下位置中刀，傷口長約10厘米，傷及肺部，在瑪麗醫院接受手術，至今日清晨時分已完成手術，醫護正密切監察傷者情況，至今早9時，警員情況一度危殆，現在情況嚴重。

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警隊福利主任會繼續跟進受傷警員情況，並提供即時的協助。施襲的50歲姓梁男疑犯送院後不治，警方將案件列灣仔企圖謀殺及自殺案，並嚴厲譴責這類嚴重危害他人性命的暴力行為，重申絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，定必嚴正執法以保障公共安全。

在場3警生命受嚴重威脅下拔槍戒備

警方表示，現正調查昨晚在灣仔發生的一宗企圖謀殺及自殺案，案中50歲姓梁男子死亡、及一名男警務人員嚴重受傷。晚上10時05分，該50歲男子在軒尼詩道555號對開從後以刀襲擊一名正在執勤的男警務人員，再以該把刀刺向自己胸口。在場3名警務人員在生命受到嚴重威脅下拔槍戒備，其後制服該名男子。該名男子胸部嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院救治，於晚上11時20分被證實死亡。警方在案發現場檢獲一把刀，懷疑與案有關。港島總區重案組正調查案件。

林鄭月娥強烈譴責危害社會安寧

保安局長鄧炳強形容案件屬「孤狼式本土恐怖襲擊」，指除了兇徒，美化及煽動暴力事件的人都要負責，形容他們「滿手鮮血」。鄧炳強指，警方初步調查後，暫無證據顯示兇徒有同謀，又指警方從兇徒家中搜出的物品，包括電腦，顯示他受到分化及激化，而成為「孤狼」。特首林鄭月娥亦強烈譴責襲擊事件，並慰問受傷警員，又指七一當日被捕人士的行為，明顯屬危害社會安寧及挑戰特區政權，認為香港仍要居安思危。