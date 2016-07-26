鋼琴家李雲迪北京嫖娼被捕 官媒：要識分黑白

有「鋼琴王子」之稱的國際知名鋼琴家李雲迪，涉嫌嫖娼在北京被捕。北京朝陽區警方昨晚通布案情前，北京市公安局透過微博帳號「平安北京」發布鋼琴鍵照片，配文「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯……」朝陽區警方轉發該條微博後8分鐘，就發出案情通報(圖)，指接獲群眾舉報有人在區內某小區賣淫嫖娼，調查後查獲29歲陳某卉及39歲李某迪，而「上述人員對違法事實供認不諱」，目前均已被朝陽公安分局行政拘留。《北京青年報》隨後核實，「李某迪」正是李雲迪。

官媒「中國新聞網」以「業精於勤荒於嬉，行成於思毀於隨」評價事件，《人民日報》海外版旗下微博「俠客島」亦表示，「琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認準黑白」。據報賣淫、嫖娼在內地不構成犯罪，但要被拘留10至15日，並可同時罰款最高5,000元人民幣；情節較輕則拘留5日以下，或罰款最高500元人民幣。

案情曝光前綜藝節目被刪鏡頭

39歲李雲迪2000年18歲時就獲得世界頂級鋼琴大賽蕭邦國際鋼琴比賽第一名，2007年通過「優秀人才入境計劃」成為香港居民，2010年獲波蘭政府授予該國至高榮譽「榮耀藝術」文化勳章，為歷年位獲此殊榮的中國人，亦是最年輕獲得者。在警方通報案情前，不少網民已發現端倪，例如李雲迪有份參加的湖南衛視綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，最新一期並無李雲迪的相關介紹，而且單人鏡頭被刪減，全景畫面上的身影也被模糊。

作為「鋼琴王子」，李雲迪的感情狀況一直備受關注，早前曾被傳同性戀，亦有傳早已結婚但已離婚，而近年更多人關注的是其唯一女弟子、身材火辣的「馬來西亞鋼琴女神」李元玲(Cathryn)。今次嫖娼事件曝光後，網民均對「陳某卉」外表相當好奇，但暫未成功「起底」。

鋼琴家李雲迪北京嫖娼被捕 官媒：要識分黑白