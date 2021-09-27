鍾培生前電競戰將Toyz 涉台灣販毒遭被捕

日前與林作打擂台、自稱為「香港戰競之父」的鍾培生，有報道指，曾經在他旗下戰隊HKES的著名香港電競選手劉偉健(Toyz)，涉嫌在台灣販毒被當地警方拘捕，台中地檢署已向法官聲請羈押。報道指，警方在劉偉健住處查扣近200顆大麻煙彈，涉嫌在網上販賣。

台中地檢署表示，檢察官偵辦一宗毒品案時，發現劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻，指揮彰化縣刑大執行搜索，在其台北住處帶回。據了解，警方在劉偉健住處查扣近200顆大麻煙彈，懷疑他是毒品中盤商，訊後移送台中地檢署，並向法院聲請羈押劉偉健。至於Toyz販毒的手法，地檢署稱還要再進一步釐清。

劉偉健(Toyz)在電競遊戲《英雄聯盟》職業賽事打響名號，2012年他加入台灣代表隊「台北暗殺星」，一舉在美國洛杉磯的《英雄聯盟》S2世界冠軍賽，擊敗韓國冠軍隊贏得世界冠軍，是台灣電競史上一大成就。此外，Toyz另一為人熟知的是曾與model樂宜(或者舊名：樂宜洛兒)拍過拖，但在2018年在一次直播中，Toyz自爆兩人已經分手，為5年感情寫下句號。

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