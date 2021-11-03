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鍾睒睒膺福布斯中國首富 馬雲馬化騰三甲不入
1 小時前
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鍾睒睒膺福布斯中國首富 馬雲馬化騰三甲不入
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農夫山泉創辦人鍾睒睒成為今年福布斯中國首富。(互聯網)

福布斯中國今日發布中國富豪榜，內地樽裝水龍頭農夫山泉(9633)及從事生物診斷試劑與疫苗研發的萬泰生物創辦人鍾睒睒，憑藉上述兩家上市公司股價表現良好，繼去年由186位躍升上第3位後，今年進一步問鼎榜首。去年的首富阿里巴巴創辦人馬雲和第2位的騰訊創辦人馬化騰，今年三甲不入，分別跌落第5及第4位。榜單前十位大致與一周前的內地胡潤富豪榜一樣。

鍾睒睒財富比去年增加647.5億元(人民幣，下同)，富布斯中國指，主要是受惠於內地疫情防控效果良好，消費支出得到提振，農夫山泉上半年實現利潤增長，加上萬泰生物成功投資，10月中股價較去年同期上漲76%。

寧德時代曾毓群排第三 2高層排名勁升

排第2的抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴，財富則增長1,976.7億元，達3,825億元，是全榜財富增長最多的富豪，排名較去年上升7位。排第3的是全球最大電動車電池供應商寧德時代創辦人曾毓群，財富增加1,930.8元，為全榜第二多。寧德時代受惠於內地落實「碳達峰、碳中和」目標而急速發展，副董事長黃世霖及李平亦分別以1,475億元及657億元財富排第15及第52位，較去年分別躍升35位及73位，財富分別增長867.8億元及383.4億元。

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馬化騰和馬雲跌出三甲。(互聯網)

馬雲身家勁減1704億人民幣

至於失落首富之位的馬雲，福布斯中國表示，受互聯網平台反壟斷監管等影響，阿里巴巴過去一年股價跌幅超過40%，而旗下螞蟻集團上市自去年11月被叫停後，情況至今仍不明朗，導致馬雲個人財富數較去年勁減1,704.2億元。騰訊亦受到互聯網監管加強影響而備受壓力，市值隨行業估值中樞下調，馬化騰財富縮水521.2億元。債務問題纏身的恒大集團創辦人許家印則財富大減1,044.2億元，由去年第10位直插落第44位。

榜單總財富及上榜門檻增加

福布斯中國指出，內地過去一年的社會和經濟環境可謂浪潮迭起，教育與科技領域的政策變化，以及部分房地產企業的債務問題，令多家大型民企股價大跌；為響應政府的「共同富裕」理念，多家科技企業及其領導者相繼投入巨資。雖然挑戰不斷，但今次上榜100名富豪的總財富仍較去年增長，由1.33萬億元(美元，下同)增至1.48萬億元；上榜門檻則由50.3億元增至57.4億元。榜單基於股權和財務信息編製，信息來自相關家族、上市公司公開資料及財務數據等，其中上市公司使用上月15日的收盤價和匯率。

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胡潤百富｜馬雲馬化騰跌出三甲 鍾睒睒成中國首富

福布斯中國富豪榜前十

排名(升/跌)

姓名

財富*

財富來源

1(+2)

鍾睒睒

4,244

農夫山泉/萬泰生物

2(+7)

張一鳴

3,825

字節跳動

3(+16)

曾毓群

3,272

寧德時代

4(-2)

馬化騰

3,162

騰訊

5(-4)

馬雲

2,673

阿里巴巴

6(+1)

黃崢

2,132

拼多多

7(-2)

何享健家族

2,067

美的集團

8(+30)

魏建軍家族

1,996

長城汽車

9(+2)

丁磊

1,932

網易

10(-5)

王衛

1,855

順豐控股

*億元人民幣
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/鍾睒睒膺福布斯中國首富-馬雲馬化騰三甲不入-291674
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