鐵路安全 尖咀消防綜合大樓工程暫停 港鐵隧道監測點沉降超標

港鐵日前發現尖沙咀消防局綜合大樓地盤沉降超標，昨公布已向政府要求停工。政府發言人指，該地盤於本周二作地基工程期間，位於港鐵九龍站及奧運站之間隧道的一個監測點，錄得沉降20.27毫米，超出預設的停工指標，為謹慎起見已暫停鐵路保護區內相關工程。建築署聯同港鐵公司，要求負責該工程項目的承建商制訂緩解措施，並減低對鐵路設施影響的施工方法。

政府發言人表示，「搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會與其他消防設施至九龍渡華路」的工程項目，在進行地基工程期間發現其中一個監測點的沉降達20.27毫米。屋宇署及建築署已派員視察有關鐵路隧道，以確認結構安全；機電工程署已檢視港鐵提交有關鐵路運作安全的監測記錄，以確定鐵路仍符合安全運作要求。各部門會按安全原則審批復工申請，並確保監測措施有效。

不影響鐵路營運

港鐵昨指，發現設於東涌綫九龍站至奧運站之間鐵路隧道的監測點，錄得的沉降幅度已達預設的20毫米停工指標，按機制向渡華路尖沙咀消防局綜合大樓建築工地的註冊建築專業人士發出指示，要求暫停其在鐵路保護區內的工程。

「搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路」工程，於去年12月動工，預計2023至2024年竣工。自上年7月起，港鐵持續監察尖沙咀消防局綜合大樓地盤情況，亦有要求承建商設置多個監測點，監察沉降數據，並於本周二發現其中一個監測點的沉降幅度超標。港鐵表示，經檢驗後，已確認鐵路安全，營運不受影響，並會持續監察，確保安全。