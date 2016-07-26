鐵路工會向港鐵遞請願信 促今年加薪不低於通脹保士氣

香港鐵路工會聯合會指，公司通知將於周三(7日)宣布加薪方案，但指有指今年薪酬調整並不樂觀，許多同事表示十分擔心，所以早前就加薪訪問千多名同事，並於上月16日把工會2021年度加薪訴求交予港鐵公司人力資源部。該會下午在港鐵總部遞交請願信，要求加薪不低於通脹。

該會認為，隨著新冠疫情日趨穩定，經濟將逐步復甦，乘客量持續上升，而隨著屯馬線開通，各部門員工的工作量有增無減，公司如未能提供令人滿意的加薪幅度，將打擊員工士氣。

該會要求2021年薪酬調整不低於通脹、繼續發放特別獎金、立即啟動薪級架構調整檢討，恢復年資增薪，以及改善現有醫療福利及津貼。該會亦指，受疫情的衝擊，港鐵業績受到影響，全體港鐵員工於去年凍薪。若董事局決定連續2年凍薪，所有同事在沒有薪級機制的情況下等於被大幅度減薪，將面臨更沉重的生活壓力，希望港鐵董事局慎重考慮，充分肯定同事的付出，並合理加薪。