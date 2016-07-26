長實洪水橋#LYOS呎價1.55萬

一手樓市氣氛暢旺，受惠發展商接連推出「3字頭」上車新盤應市所帶動，最新有長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS，昨首推88伙，折實平均呎價15,503元。以120天即供最高13%折扣計，折實售價由345.8萬元起，申請最高九成按揭，即首期低至34.58萬元。

長實指，以建築期付款最高10%折扣，全部單位均低於800萬元。88伙涵蓋開放式至兩房，最平為大樓1A座2樓H單位，實用面積205方呎，開放式間隔，折實價345.8萬元，折實呎價16,868元。執行董事趙國雄以「北都好靚價」形容首批單位定價，意指項目屬「北部都會區」首個樓盤，洪水橋未來將設跨境鐵路往來深圳前海，冀項目可吸引年輕上車客或北上工作的科技專才；#LYOS今日起開放示範單位及收票。

據中原地產資料顯示，鄰近的二手屋苑如瑞豐華庭、雅珊園、泉薈、蔚林及尚城，近期成交呎價約9,685元至13,882元，但樓齡介乎7年至29年。至於9月推售的屏山南屏匯，首批折實平均呎價15,467元。

長實洪水橋#LYOS呎價1.55萬