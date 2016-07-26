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長實洪水橋#LYOS呎價1.55萬
3 小時前
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LYOS賣1.55萬呎一手樓市上車長江實業集團洪水橋LYOS按揭首期首張價單建築期付款趙國雄北都好靚價跨境鐵路深圳前海年輕客科技專才二手呎價中原地產
長實洪水橋#LYOS呎價1.55萬
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趙國雄(右)以「北都好靚價」形容#LYOS首批單位定價。(陳奕釗攝)

一手樓市氣氛暢旺，受惠發展商接連推出「3字頭」上車新盤應市所帶動，最新有長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS，昨首推88伙，折實平均呎價15,503元。以120天即供最高13%折扣計，折實售價由345.8萬元起，申請最高九成按揭，即首期低至34.58萬元。

長實指，以建築期付款最高10%折扣，全部單位均低於800萬元。88伙涵蓋開放式至兩房，最平為大樓1A座2樓H單位，實用面積205方呎，開放式間隔，折實價345.8萬元，折實呎價16,868元。執行董事趙國雄以「北都好靚價」形容首批單位定價，意指項目屬「北部都會區」首個樓盤，洪水橋未來將設跨境鐵路往來深圳前海，冀項目可吸引年輕上車客或北上工作的科技專才；#LYOS今日起開放示範單位及收票。

據中原地產資料顯示，鄰近的二手屋苑如瑞豐華庭、雅珊園、泉薈、蔚林及尚城，近期成交呎價約9,685元至13,882元，但樓齡介乎7年至29年。至於9月推售的屏山南屏匯，首批折實平均呎價15,467元。

長實洪水橋#LYOS呎價1.55萬

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/長實洪水橋lyos呎價1-55萬-290691
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