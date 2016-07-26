長江集團膺公益金第三高籌款機構 連續22年蟬聯三甲

長江集團榮膺2020/2021年度公益金最高籌款機構第3名，為連續第22年蟬聯三甲。

長江集團一直積極捐助香港公益金，支持各項慈善籌款活動，包括「公益金及時雨基金-長江捐款熱線」。去年，公益金成立「公益金及時抗疫基金」，長江集團隨即啟動長江捐款熱線，以一比一等額配對電話捐款，以支援因新冠病毒疫情而影響生計的香港居民。

長江集團於5月再為項目籌款，並特別與李嘉誠基金會攜手，以「公衆致電熱線捐1蚊，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2蚊！」形式，迤鼓勵捐款，並創下長江捐款熱線歷來的最高善款紀錄，亦是長江集團與李嘉誠基金會繼2018年公益金成立50周年捐款港幣1,000萬元後，再度聯手支持公益金。

長江集團於本年度內亦繼續支持其他多項公益金籌款活動，包括公益金首度舉辦之線上百萬行、公益金便服日、積分獎賞贈公益、餘數捐公益計劃、及商業及僱員募捐計劃(包括綠色低碳日、公益愛牙日、公益行善「折」食日)等。