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長江集團膺公益金第三高籌款機構　連續22年蟬聯三甲
1 小時前
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長江集團膺公益金第三高籌款機構　連續22年蟬聯三甲
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長江實業集團有限公司執行委員會委員兼會計部總經理文嘉強從特首林鄭月娥接過嘉許獎狀。(長江提供)

長江集團榮膺2020/2021年度公益金最高籌款機構第3名，為連續第22年蟬聯三甲。

長江集團一直積極捐助香港公益金，支持各項慈善籌款活動，包括「公益金及時雨基金-長江捐款熱線」。去年，公益金成立「公益金及時抗疫基金」，長江集團隨即啟動長江捐款熱線，以一比一等額配對電話捐款，以支援因新冠病毒疫情而影響生計的香港居民。

長江集團於5月再為項目籌款，並特別與李嘉誠基金會攜手，以「公衆致電熱線捐1蚊，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2蚊！」形式，迤鼓勵捐款，並創下長江捐款熱線歷來的最高善款紀錄，亦是長江集團與李嘉誠基金會繼2018年公益金成立50周年捐款港幣1,000萬元後，再度聯手支持公益金。

長江集團於本年度內亦繼續支持其他多項公益金籌款活動，包括公益金首度舉辦之線上百萬行、公益金便服日、積分獎賞贈公益、餘數捐公益計劃、及商業及僱員募捐計劃(包括綠色低碳日、公益愛牙日、公益行善「折」食日)等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/長江集團膺公益金第三高籌款機構　連續22年蟬聯三甲-286783
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