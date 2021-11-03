長沙灣財困夫婦攬兩子圖燒炭 涉企圖謀殺被捕

長沙灣一對30多歲夫婦懷疑因欠債問題，企圖攬子燒炭自殺，最終涉嫌企圖謀殺被捕。

憐二子嗆煙不適棄死念

中午12時許，長沙灣荔盈街3號凱樂苑凱碧閣，一對30多歲夫婦懷疑因欠債，在單位內燒炭企圖自殺，屋內一對分別6歲及2歲的兒子因濃煙嗆鼻不適，其後懷疑本來萬念俱灰的父母，被愛兒咳聲和痛苦模樣喚起親情。妻子胞妹得悉事件，趕往單位了解並協助報警。

警方接報到場，將兩名男童送院治理，並以「企圖謀殺」拘捕其父母。警方正調查涉事夫婦自殺動機。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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