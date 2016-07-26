長者即日籌昨推出 八旬翁打針不縮沙

新冠疫苗接種計劃昨踏入第154日，70歲或以上長者可在指定疫苗接種中心領取「即日籌」。本港現有16.9萬名70歲或以上人士已接種第一針，佔該年齡組別17.7%，當中80歲或以上更有2.8萬人，包括入住老人院的83歲霍伯。他雖然中過風、有糖尿病和高血壓史，但成為該院唯一接受外展隊上門接種的院友，直言冀社區接種率達一定水平後，院舍毋須再規定院友外出後隔離。



長者「即日籌」昨日推出，部分指定社區疫苗接種中心開門前，已有約20人輪候，有長者直言不諳上網遂到場排隊。公務員事務局回覆查詢指，全日共派出約2,000張籌。

新措施或有助提升目前較低的長者組別接種率，而社署4月亦已推出首輪外展接種計劃，霍伯的院舍原先有不少院友報名，惟最終只剩他沒有「縮沙」。他表示，疫情前每月都會與朋友在外晚餐，惟院舍後來強制曾出外的院友自我隔離3日，直言「唔可能每次都畀俾佢罰」，飯局被逼暫停。他又稱，打復必泰後並無嚴重副作用，部分縮沙院友見狀更擬「回心轉意」。他希望，本港接種率盡快提升後，院舍可解除隔離政策、重獲出入自由。



95歲長者︰打針僅少許肌肉痠痛

本身沒有心臟病或高血壓史的95歲蔡老先生，更早在5月已打齊兩針復必泰。他透露，打針後僅有少許肌肉痠痛，又對大眾說打針能預防自己和身邊人感染新冠肺炎，促市民出一分力，助社會盡快回復正常，同時已呼籲身邊70歲或以上的朋友打針。律敦治及鄧肇堅醫院內科及老人科顧問醫生康佩玲稱，不少長者憂慮副作用，惟很多研究顯示長者的副作用反而更少，又指長者不應因避疫而不外出，否則會增加患抑鬱機會。她直言，院舍現行的防疫措施「唔可以一世咁樣」，期望日後社區接種率提高後，讓子女能入內探父母。醫管局港島東聯網的東區醫院外展隊，在計劃下已為區內16間院舍的36位院友或職員接種最少一針復必泰，又指其餘院友能自行外出打針，或由衛生署外展隊打科興疫苗。



增兩宗輸入個案

此外，本港昨增兩宗帶變種病毒的輸入個案，其中美國抵港的46歲男子(#11983)，4月已完成接種復必泰；初步確診則少於5宗。