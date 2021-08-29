長者吞嚥困難無啖好食 明愛安老服務推新書教軟餐食譜

長者因疾病或各種原因有吞嚥困難，但都希望「有啖好食」，政府於去年財政預算案中批出7,500萬元資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐，現時本港機構已研創出多款軟餐款式，由點心、中菜到長者一般因「牙力」不足而難以進食的牛扒、海鮮等都包羅萬有，有社福組織推出新書教授軟餐食譜，令照顧者及一般市民都可在家中烹製，令有咀嚼困難的長者更再嘗「鋸扒」滋味。

以往有吞嚥或咀嚼困難的長者只可進食糊狀食物，色、香、味均不理想；而軟餐則由各式經攪拌後的糊狀食物加入凝固粉塑形，還原食物的賣相及原味，強調「精緻」的原則，令長者重拾進食的樂趣，不只為飽腹。

叉羹測試軟餐達標與否

原來軟餐亦有國際標準可量度，「國際吞嚥障礙飲食標準」(IDDSI)將食物分為流質、糊狀、軟質、容易咀嚼等八個等級，專家界定第四級「糊狀」的食物適用於製作軟餐。

市民可用「餐叉壓力測試」、「餐叉滴漏測試」及「湯匙傾側試」評估食物是否達標，以餐叉壓向食物，如沒有出現粒狀且痕跡能留在食物表面，食物在餐叉上可堆成形，放在傾側的匙羹上可輕易滑落，則表示食物達第四級「糊狀」標準，可用以製作軟餐。

長者再嚐「鋸扒」滋味

現年88歲的陳婆婆自言很多牙齒已「蝕左、崩左」，十多年來因「牙力」不足，只能進食豆腐、魚、瓜等相對容易咀嚼的食物，坦言肉類已沒辦法進食。其外孫女袁女士上月向社福機構大廚學習軟餐製作，為外婆烹製「久違」的牛扒軟餐，即以攪拌至順滑的牛肉糊加入凝固粉，掃上肉汁再以火熗燒至微金黃色，令陳婆婆多年後再嚐「鋸扒」的滋味。陳笑指，雖然味道不如真正的牛扒，但「呃下自己有得食都好開心」。

香港明愛安老服務推出《美食無限耆II》，載有20款精緻軟餐食譜，機構膳食主任邱嘉良亦在新書發佈會中示範製作蕃薯蛋撻、西檸雞及餃子麵軟餐。他指，除了西檸雞、牛扒等在製作過程中需要用火槍燒香肉塊外，市民只需配備凝固粉及攪拌器、模具、切絲器等基本工具，已可在家嘗試製作多款軟餐，相關工具亦很容易於坊間店舖或網上找到。