長者本月周六日坐九巴過海「有得Claim」 21日「長者日」全線免費

長者本月逢周六、日可免費坐九巴過海！本月21日(周日)為「長者日」，九巴一如以往參與，包括提供免費乘搭巴士優惠，今年進一步推出「長者過海線免費乘車日」。

九巴宣布，本月6、7、13、14、20、27及28日(逢周六、日)，合資格的長者乘客可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭69條由九巴營運的過海巴士線，長者乘客須於十一月份，在club1933登記其使用的長者八達通卡或八達通產品號碼。長者在上述日子以長者八達通乘搭有關巴士，先繳付車資，在隨後的10個工作天後至30天內，或於club1933登記八達通號碼後的10個工作天後至30天內，到各區的「八達通服務站」，或透過八達通App拍卡，便享有關車資回贈。

而本身21日的「長者日」，九巴繼續為長者提供全線免費的優惠。

車廂車站放健康信息

九巴並計劃在全港逾4,000部巴士車廂，以及各巴士站資訊屏幕，提供長者健康資訊短片、保健小貼士，提醒長者注意健康。九巴署理助理總監(傳訊)林子豪指，九巴重視企業社會責任，希望關顧長者的需要。

走失長者拍卡系統會通知車長

九巴又會提升車隊信息系統，當患認知障礙症的長者走失，而家屬向九巴提供長者八達通的號碼，，如果有關長者使用有關八達通卡登上巴士，九巴的系統會即時通知車長。顧客服務熱線也增設快捷鍵，讓家屬及早與九巴聯絡。