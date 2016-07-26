長者用「安心出行」遇困難 政府稱會優化

進入政府大樓、醫院、街市等必須掃「安心出行」落實了3日，不少長者遇困難，大呻麻煩，更甚者揚言不再進入相關地方。副政府資訊科技總監黃志光表示，得悉情況，會優化、簡化程式，又稱收到很多有心人、業界意見，正就不同方案研究，並說市民如有需要，可透過WhatsApp熱線9617 1823或致電1823查詢。

黃志光表示，研究不同技術方案須平衡多項考慮，例如用家方便、場所運作等，包括有意見認為可以八達通或身份證等資料作替代，會盡快研究。

長者安居協會行政總裁黃虹虹指，過去一周接獲逾百宗相關查詢。她表示，若65歲以上長者用手機有困難可填紙仔，但部分長者不識字或視力不好，填紙也有困難，亦因自尊心而不願意求助，有個案甚至氣言不再買餸。

另外，連日有傳進入指定處所要掃「安心出行」擴展至B類食肆，食衛局長陳肇始指，會與業界溝通了解困難及適用範圍，適時公布。

長者用「安心出行」遇困難 政府稱會優化