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長者駕駛意外增　日本明年起75歲以上續牌要再考試
1 小時前
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日本長者交通意外駕駛執照飯塚幸三池袋暴走事故
長者駕駛意外增　日本明年起75歲以上續牌要再考試
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2019年池袋暴走事故，致一對母女死亡，亦令日本檢視長者駕車問題。(美聯社)

在日本高齡化的社會，駕駛者年齡亦漸增，而近年不時出現高齡駕駛者，因身體問題而導致致命意外的發生，早前在東京池袋的一宗致命意外，令一位退休的公職人士被判監，成為社會的警號。日本在今日(4日)宣布，在明年5月中開始，75歲以上的長者在申請續牌時，除了要符合11項條件，更要進行駕駛測試。

2019年4月，曾擔任日本公職多年的學者飯塚幸三因為誤將油門當成煞車，在東京池袋撞死了一位31歲的母親和她3歲的女兒，案件早前審結，90歲的飯島被判囚5年，而他因公職而獲得的勳章亦遭褫奪。案件成為日本社會討論要檢討長者駕駛引起的問題。

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90歲的飯塚幸三被判囚5年。(美聯社)

同日岡山六旬翁衝燈2人重傷

日本警察廳今日公布，針對高齡者的事故頻生，在明年5月13日開始，高齡人士在申請駕駛執照續期，需要進行駕駛考試。申請續牌的75歲以上人士，還需要達到過去3年間，沒有違反包括無視交通訊號、超速以及行車時使用手提電話等11項要求，在駕駛執照到期6個月將到75歲的人士將包括在內。另外，有關建議還將提高年長人士考車的費用，當中包括增加認知障礙的檢查等。

然而在同日，於岡山縣就發生一宗60多歲男子駕車衝燈撞人的事故，一名64歲男子在岡山縣總社市的路口，撞到4名女子，當中包括2名女童，其中1名女子及1名女童重傷昏迷。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/長者駕駛意外增　日明年起75歲以上續牌要再考試-291598
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