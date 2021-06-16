Am730
Am730
Am730
Am730
News
閉路電視偷拍富豪妻裸照 勒索一億 3漢囚26至32個月
8 小時前
#Hashtags
偷拍裸照勒索富豪
閉路電視偷拍富豪妻裸照 勒索一億 3漢囚26至32個月
news-images

富豪太太多年前在家中換衫期間曾赤裸上身，被一名保安發現並透過閉路電視以手機偷錄整個過程，保安其後離職數年後與其他兩名男子向富商勒索一億元。富商報警，警方趁交收錄影片段時展開拘捕行動，3名被告在區域法院(圖)承認串謀勒索，判囚26至32個月。
 

3名被告分別為鄺雄光(58歲，送貨司機)、徐文傑(46歲，保鑣)及黃軒中(51歲，保安員)，早前承認1項串謀勒索罪。控罪指，他們於2020年1月11日至4月1日串謀，不當地要求男事主X交出一筆款項。徐文傑和黃軒中曾屬同事關係，徐因替警方錄取「無損權益口供」，協助控方頂證另外兩名被告，獲扣減四成半刑期，判囚26個月。鄺及黃被判入獄32個月。法庭早前頒下匿名令，禁止傳媒報道事主的姓名和職業等，以及事主與涉案人士的關係。

法官指，本案涉及多個加刑因素，包括被告徐文傑及黃軒中案發時擔任事主一家的保安員，黃在工作期間偷拍女事主更衣，嚴重侵犯私隱，任何人在寓所更衣，也不會預期遭人偷拍，嚴重破壞了事主對他們的信任。3名被告有不同角色，但一同策劃苛索巨款，不是一時興起犯案，須負上相同罪責，法庭須大力譴責被告侵犯私隱的行徑。

案情指，富商X和他的妻子均是名人；X於去年1月11日在WhatsApp收到一張其妻子Y的背部裸照，對方並聲稱有完整影片，著X購買，否則會售予他人。首被告鄺雄光其後以同一號碼致電X，聲稱有完整影片，問X是否想取回影片，否則會售予他人。

X藉詞忙碌，著對方聯絡其助手，另方面X則報警要求協助，而姓陳探員假扮X的助手與鄺聯絡，並要求鄺出價。而鄺則再聯絡X，指單是找X的電話號碼已花了數萬元，處理不當會令X名譽受損，又謂「以你身份出個好價錢……一念天堂，一念地獄」，又傳送一條約24秒影片︰Y脫下裙子、上身赤裸約2秒，以手遮掩胸部及只穿內褲行走，索價一億元。

鄺與陳商討，幾經商討後，鄺終肯親身交付，但期間卻發現被人跟蹤致未有完成交易，之後沒有再聯絡X。及至去年3月，徐文傑致電X，並責備對方將整件事交予助理處理，令事件變得複雜。到去年4月，雙方經商討後，決定在中環交收，鄺當場被捕，警方同日拘捕另外兩名被告。

黃在警誡下稱，他於7年前工作期間監察閉路電視時，出於好奇以手機錄低涉案影片，曾與徐分享觀看，原無計劃犯案，但徐於前年提議將影片向X索取金錢，當時擬索價1,500萬元，黃不知鄺參與其中。徐則報稱黃因財困，徐建議將影片售予X。徐於是找鄺相助，當時建議索款3,000萬元。鄺則稱與徐是多年的朋友，載有影片的USB記憶棒由徐交給他，徐叫價9,000萬元，他決定增至一億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/閉路電視偷拍富豪妻裸照-勒索一億-3漢囚26至32個月-274000
#Hashtags
偷拍裸照勒索富豪
Am730

夏日新猷 海洋公園新設施「探索號R」揭幕 成人季票760元9月底前無限次入場

涉「穿櫃桶底」逾2400萬元 板前壽司前經理判監80個月

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
夏日新猷 海洋公園新設施「探索號R」揭幕 成人季票760元9月底前無限次入場
Am730
Am730
涉「穿櫃桶底」逾2400萬元 板前壽司前經理判監80個月
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多