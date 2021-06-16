閉路電視偷拍富豪妻裸照 勒索一億 3漢囚26至32個月

富豪太太多年前在家中換衫期間曾赤裸上身，被一名保安發現並透過閉路電視以手機偷錄整個過程，保安其後離職數年後與其他兩名男子向富商勒索一億元。富商報警，警方趁交收錄影片段時展開拘捕行動，3名被告在區域法院(圖)承認串謀勒索，判囚26至32個月。



3名被告分別為鄺雄光(58歲，送貨司機)、徐文傑(46歲，保鑣)及黃軒中(51歲，保安員)，早前承認1項串謀勒索罪。控罪指，他們於2020年1月11日至4月1日串謀，不當地要求男事主X交出一筆款項。徐文傑和黃軒中曾屬同事關係，徐因替警方錄取「無損權益口供」，協助控方頂證另外兩名被告，獲扣減四成半刑期，判囚26個月。鄺及黃被判入獄32個月。法庭早前頒下匿名令，禁止傳媒報道事主的姓名和職業等，以及事主與涉案人士的關係。

法官指，本案涉及多個加刑因素，包括被告徐文傑及黃軒中案發時擔任事主一家的保安員，黃在工作期間偷拍女事主更衣，嚴重侵犯私隱，任何人在寓所更衣，也不會預期遭人偷拍，嚴重破壞了事主對他們的信任。3名被告有不同角色，但一同策劃苛索巨款，不是一時興起犯案，須負上相同罪責，法庭須大力譴責被告侵犯私隱的行徑。

案情指，富商X和他的妻子均是名人；X於去年1月11日在WhatsApp收到一張其妻子Y的背部裸照，對方並聲稱有完整影片，著X購買，否則會售予他人。首被告鄺雄光其後以同一號碼致電X，聲稱有完整影片，問X是否想取回影片，否則會售予他人。

X藉詞忙碌，著對方聯絡其助手，另方面X則報警要求協助，而姓陳探員假扮X的助手與鄺聯絡，並要求鄺出價。而鄺則再聯絡X，指單是找X的電話號碼已花了數萬元，處理不當會令X名譽受損，又謂「以你身份出個好價錢……一念天堂，一念地獄」，又傳送一條約24秒影片︰Y脫下裙子、上身赤裸約2秒，以手遮掩胸部及只穿內褲行走，索價一億元。

鄺與陳商討，幾經商討後，鄺終肯親身交付，但期間卻發現被人跟蹤致未有完成交易，之後沒有再聯絡X。及至去年3月，徐文傑致電X，並責備對方將整件事交予助理處理，令事件變得複雜。到去年4月，雙方經商討後，決定在中環交收，鄺當場被捕，警方同日拘捕另外兩名被告。

黃在警誡下稱，他於7年前工作期間監察閉路電視時，出於好奇以手機錄低涉案影片，曾與徐分享觀看，原無計劃犯案，但徐於前年提議將影片向X索取金錢，當時擬索價1,500萬元，黃不知鄺參與其中。徐則報稱黃因財困，徐建議將影片售予X。徐於是找鄺相助，當時建議索款3,000萬元。鄺則稱與徐是多年的朋友，載有影片的USB記憶棒由徐交給他，徐叫價9,000萬元，他決定增至一億元。