開學新政 再無精英班 內地小學取消期中試

內地公布「雙減」(減輕學生功課及校外培訓負擔)後首個學期即將開始，教育部昨進一步公布《關於加強義務教育學校考試管理的通知》，減輕小學及初中學生考試壓力，措施包括小學一、二年級不作紙筆考試，其他年級每學期只能有一次期末考試，初中才可適當安排一次期中考試。考試結果更不能排名、公布和在家長群組中傳播，只能以適當方式告知學生和家長。



《通知》又要求，學校和班級不得搞周考、月考等，亦不得以測驗、限時練習等名義變相考試；初中畢業年級可在下學期完成課程教學後，進行1至2次模擬考試。考試結果需用4至5個等級評分，且不得用考試結果來為學生分班、排座、「貼標籤」等。考試題目也有新準則，包括「不得超越國家課程標準和學校教學進度」，不得出偏題、怪題，並要減少機械性、記憶性試題等。

教育部基礎教育司司長呂玉剛指，《通知》目的是貫徹中央的雙減政策，促進學生身心健康發展，並有效破解目前義務教育學校考試方面的突出問題，包括次數多、難度大、質素不高、結果運用不當等。他同時強調，校方不得以任何名義設「重點班」，切實做到師資均衡配置，且不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，亦不得利用課後服務時間講新課等。



雙減落實不力將被問責

教育部教育督導局一級巡視員胡延品則表示，雙減是今年教育督導工作的「一號工程」，各地須每月15日及30日前上報雙減落實情況，再由教育督導局每月兩次通報有關進度，以督促各地加強工作力度。他強調，要推動雙減政策全面落地，令學生過重的功課和校外培訓負擔、家庭校外培訓支出和家長相應精力負擔，在1年內有效減輕、3年內顯著減輕，若有地方進度落後且屢改不達標，最嚴重會追究相關負責人責任。