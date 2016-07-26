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開學日｜三成家長憂升小學童缺自理能力　機構建議學懂放手
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開學日新冠肺炎幼稚園小學家長路德會
開學日｜三成家長憂升小學童缺自理能力　機構建議學懂放手
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開學在即，有調查發現三成家長憂慮孩子升小一後自理能力不足。(資料圖片)

新冠肺炎持續逾年，幼稚園生長期無法實體上學，影響社交能力等多方發展。明日(9月1日)開學，有調查發現，31%家長憂慮孩子升小一後自理能力不足，以致未能適應小學的生活。調查機構建議，家長應學懂「放手」，以免孩子養成過分依賴的性格。

香港路德會社會服務處上月6至16日訪問175名上學年就讀K3學生的家長，發現逾九成家長擔心疫情影響孩子學習進度，另分別逾六成擔心孩子人際社交及時間管理。調查顯示，家長憂慮孩子自理和讀理能力不足，無法應付小學生活，包括自行如廁、自行寫手冊等。

倡家長調節心態免孩子過分依賴

路德會「路德家長專線」單位主管陳玲敏建議，家長可於開學前，教導孩子如何執拾書包，不過陳強調，若要加強孩子的自理能力，家長亦需要調節事事為孩子代勞的心態，要學習放手，以免孩子養成過分依賴的性格，導致不能獨自完成事情。

相關新聞：網上學習｜老師認為學生上網課懶散　八成半憂上網成癮損健康

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/開學日｜三成家長憂升小學童缺自理能力　機構建議學懂放手-282673
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