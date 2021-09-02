開學日｜少年疑色心難耐 秀茂坪連環非禮3女學生被捕

15歲少年疑色心起，開學日在秀茂坪邨非禮3名女學生，昨日(2日)中午被警方以涉嫌非禮、襲擊及遊蕩拘捕，現正被扣留調查。

秀茂坪警署於9月1日分別接獲三名介乎14至16歲少女報案，她們指於同日被一名男子分別尾隨進入秀茂坪邨的住所大廈，其中一名女生於走廊被該名男子懷疑從後襲擊，另一名女生則於走廊懷疑被非禮。

23分鐘連環非禮

警員於區內埋伏，並於昨日正午拘捕15歲本地少年，被捕男居住秀茂坪邨，就讀觀塘某中學。據悉，三名涉被非禮女生事發時均身穿校服，同樣居住秀茂坪邨，報案時間相距不足23分鐘，其中一名少女被推倒在地，少年伺機觸摸其私處。

警方提醒市民注意未成年子女安全，如遇到可疑人應即時尋求警方協助。警方亦提醒大廈保安人員，如有可疑人士尾隨住客進入大廈，應記錄該人資料或尋求警方協助。警方呼籲任何目擊案件人士或同類型案件的受害人，可致電36616246與調查人員或任何一間警署聯絡。