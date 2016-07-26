開學日｜楊潤雄：下周檢視學校接種率 強調教職員須為公社科負責任

今日開學，教育局容許學校教職員及學生，若新冠疫苗接種率達七成滿14天，可恢復全日面熟課堂。教育局長楊潤雄今日到荃灣寶血會思源學校視差開學情況，他透露，至今仍未收到有學校申請恢復全日面授，當局下周會再收集數據，了解師生接種率，但強調不會強迫教師打針。

對於有意見認為，由於大部分小學生和幼稚園生未能打針，可改為家長代替打針，以達致恢復全日面授的門檻。楊潤雄認為做法不可取，學生會接觸親戚、朋友，即使家長打針亦未必能達致「心目中的安全程度」，但重申由於該批學童未能打針，故身邊的家長、教師更應接種疫苗。

有學校未提交國安報告

高中新學年會推出公民與社會發展科，以取替原有的通識科，楊潤雄稱，當局已提供多套課程簡報，相信內容非常豐富，尤其是中四首個單元「一國兩制下的香港」，又謂教師可再自行調節，加入其他教學元素，令學生對更感興趣。他重申，教師、校長均對參與新科目須負上專業責任，當局有需要時可提供專業意見，亦會安排課程探訪和視學等。對於當局要求學校8月底前提交「國安教育報告」，楊潤雄透露，仍有學校未提交，目前當局未能就報告作出統計，難一概而論會採取甚麼措施。

近月本港掀起移民潮，楊潤雄說，加上近年跨境學童、內地出生香港學童數量愈來愈少，當局已密切注意學童人口的改變，須視乎是長遠結構性變化，抑或短暫上落，若出現長遠改變會與學界商討應對方案，但沒提及會否排除殺校的可能。

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