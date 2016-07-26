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開學日｜楊潤雄：下周檢視學校接種率　強調教職員須為公社科負責任
21 分前
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開學日教育局楊潤雄新冠肺炎新冠疫苗面授全日制港區國安法公民與社會發展科一國兩制通識科國家安全移民潮跨境學童殺校
開學日｜楊潤雄：下周檢視學校接種率　強調教職員須為公社科負責任
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教育局長楊潤雄今日到荃灣寶血會思源學校視差開學情況。(林俊源攝)

今日開學，教育局容許學校教職員及學生，若新冠疫苗接種率達七成滿14天，可恢復全日面熟課堂。教育局長楊潤雄今日到荃灣寶血會思源學校視差開學情況，他透露，至今仍未收到有學校申請恢復全日面授，當局下周會再收集數據，了解師生接種率，但強調不會強迫教師打針。

對於有意見認為，由於大部分小學生和幼稚園生未能打針，可改為家長代替打針，以達致恢復全日面授的門檻。楊潤雄認為做法不可取，學生會接觸親戚、朋友，即使家長打針亦未必能達致「心目中的安全程度」，但重申由於該批學童未能打針，故身邊的家長、教師更應接種疫苗。

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當局要求學校8月底前提交「國安教育報告」。(林俊源攝)

有學校未提交國安報告

高中新學年會推出公民與社會發展科，以取替原有的通識科，楊潤雄稱，當局已提供多套課程簡報，相信內容非常豐富，尤其是中四首個單元「一國兩制下的香港」，又謂教師可再自行調節，加入其他教學元素，令學生對更感興趣。他重申，教師、校長均對參與新科目須負上專業責任，當局有需要時可提供專業意見，亦會安排課程探訪和視學等。對於當局要求學校8月底前提交「國安教育報告」，楊潤雄透露，仍有學校未提交，目前當局未能就報告作出統計，難一概而論會採取甚麼措施。

近月本港掀起移民潮，楊潤雄說，加上近年跨境學童、內地出生香港學童數量愈來愈少，當局已密切注意學童人口的改變，須視乎是長遠結構性變化，抑或短暫上落，若出現長遠改變會與學界商討應對方案，但沒提及會否排除殺校的可能。

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今日開學日，全港學校維持半日面授。(林俊源攝)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/開學日｜楊潤雄：下周檢視學校接種率　強調教職員須為公社科負責任-282842
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