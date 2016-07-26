開學日｜楊潤雄：香港由亂轉治有利推動國民教育

明天9月1日是開學日，全港學校將全面恢復半日面授課堂。教育局長楊潤雄在社交網站發文表示，香港由亂轉治，社會回復和平理性及減少泛政治化內耗，均有利教育界深化推動國民教育。



他指教育局會繼續與學校攜手推動《憲法》、《基本法》和國家安全教育。當局已公布《香港國家安全教育課程框架》，讓學校通過學科的課程内容，自然連繫並有機結合國家安全教育的元素，亦會安排「到校教師工作坊」，幫助校長和教師加強統籌策劃國家安全教育，並指目前學校報名情況踴躍。

投放資源推行公民科

楊潤雄又說，對於新學年在中四推行的公民與社會發展科，教育局已經開辦一系列教師專業發展課程，亦持續開發形式多元的學與教資源，以及發放一筆過津貼。楊潤雄重申，要讓校園生活回復正常，接種疫苗是最重要的一步，再次呼籲教職員、學生及家長盡快接種。



運輸署提醒學生開學日預早出門

另外，運輸署亦提醒學生明天上學時預早出門，預留充裕的乘車時間，以及留意交通消息。運輸署總運輸主任莫家聲呼籲，駕駛人士盡量避免駕車前往學校區，若有必要駕車，亦不要在路邊停留太久，以免造成阻塞。