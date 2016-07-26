開學日｜香港學童快樂指數升至7年新高 社會回穩成主因

「香港開心D」今日公布「2020/21學年香港學童快樂指數調查」結果，調查顯示香港學童、綜合小四至中三的快樂指數為6.89（最高為10分），比前年的6.81稍高，亦創下自2012/13年開始是項調查以來第三高。

是次的調查由和富社會企業以及嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所主辦，並獲施永青基金會資助。調查於今年2月至4月期間進行，共15所小學8所中學參與，成功收回1,591名小學生、1,111名中學生，以及197名老師的問卷。

社會政治事件影響大

調查顯示，15歲以上的青少年因社會政治事件出現，快樂指數曾於2018/19的急跌至6.03分，但隨着社會政治事件平淡下來，今學年快樂指數急速反彈至6.46分。此外，10歲以下學童的快樂指數亦由7.21分升至7.46分，調查認為是與他們面對的學業下跌有關。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生表示，2019至20年社會風波不斷，加上新冠疫情又肆虐，今學年快樂指數回升的主要原因是社會回復穩定，暴力和破壞的畫面減少。

疫情下生命教育指數下跌

另外，調查亦指出本學年的學童生命教育指數下跌，何濼生估計指數下跌與新冠疫情有關，「因為探訪，訪客活動，乃至很多藝術活動，都被逼取消」。他又指，生命教育指數跟學童快樂指數呈顯著的正相關，愛智毅行教育中對小學生而言，以行動教育相關係數為最大，即行動教育對學童快樂的幫助最大：至於對中學生而言，則以關愛教育和堅毅教育幫助最大。

基金會創辦人施永青表示，除了上學，學生經常被家長安排了很多額外的活動和補習，這些非自主的安排導致學童處於被動狀態，並不開心，因此他建議家長應預留些時間予小朋友支配自己的時間，讓他們有空間自找樂趣。

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