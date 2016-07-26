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開幕倒數 東奧增6人確診 開幕禮嘉賓擬少於1000人
30 分前
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東京奧運東京開幕禮入場人數東京運動員確診
開幕倒數 東奧增6人確診 開幕禮嘉賓擬少於1000人
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美國「體操女王」比拉絲昨抵達東京。(美聯社)

距東京奧運揭幕只有一周，外界一直關注來自世界各地的選手和人員出席東奧，會否導致新冠肺炎疫情擴大，而東京奧組委昨公布6宗與東奧有關的新確診，累計26宗，新個案包括來自海外的一名運動員和一名奧運相關人士，以及4名居於日本國內外判人員。東京近日確診大增，為了控疫，共同社引述參與東奧籌備的官員稱，主辦單位正考慮出席開幕禮的嘉賓人數，限於1,000人以下，較之前的1萬人大幅削減。
 

最新確診海外運動員和奧運相關人士入境不到14天，仍在檢疫隔離，該運動員未有入住奧運村。奧組委基於個人隱私，不會公布確診者所屬國家或地區、年齡、性別等資料。除賽前集訓到日本的運動員外，奧運相關的確診者自本月1日以來累計26人，其中22人在日本國內居住，4人來自海外。

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日皇德仁料將在開幕禮致辭，皇后雅子則不會出席。(資料圖片)

避免接觸  勝出選手自行拿獎牌掛上
至於開幕禮方面，共同社指或只讓少數官員出席，包括國際奧委會的代表和外國重要人物，贊助商邀請的賓客只可透過電視看直播。日本皇室相信只有日皇德仁出席開幕儀式，他會致辭並宣布東奧正式展開。法國總統馬克龍和美國第一夫人吉爾也將會出席揭幕禮。國際奧委會主席巴赫稱，為了防疫，勝出運動員將自行從托盤上拿起獎牌掛上頸，也不會與嘉賓握手或擁抱。東京昨新增1,308宗確診，連續兩天超過1,000宗，也是自1月21日以來單日最高確診；因應疫情，早前東京頒布緊急狀態，東奧主辦單位也決定東京都和周邊地區所有比賽不設現場觀眾，即僅26項賽事可讓當地民眾入場。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/開幕倒數-東奧增6人確診-開幕禮嘉賓擬少於1000人-276150
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