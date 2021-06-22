開戶洗錢 假招聘真呃個人資料 警拘12人 凍結162萬元

社交平台見「筍工」、「搵快錢」等字眼，小心墮騙徒陷阱！中港執法部門聯手搗破一個跨境犯罪集團，騙徒要求求職者將身份證拍照再傳給他們，再以求職者的個人資料開設戶口洗黑錢；兩地執法人員拘捕13名男女，當中12人在香港被捕，估計集團運作近兩年已處理5,300萬元犯罪得益。警方相信成功瓦解洗黑錢及非法賭博集團。行動中，人員檢獲大量現金、電腦、電話卡、銀行卡及銀行文件戶口，並凍結被捕人士相關銀行戶口涉及約162萬港元。



犯罪集團透過社交網站以「搵筍工」、「搵快錢」作招徠，會要求求職者應徵時拍攝身份證相片並傳給他們，集團成員將相關相片傳予一名內地男子竄改身份證上資料及加工，例如修改身份證號碼，之後利用已更改資料的身份證開設多個儲值工具戶口，用作洗黑錢。

犯罪集團亦有經營非法賭博網站除麻將、撲克及百家樂，亦有賭馬及歐國盃等足球賽事，透過社交網站及通訊軟件招攬賭客。賭客需開啟網上賭博戶口，以港幣一元購入一積分兌換賭博注碼，賭客須將金錢存入指定的戶口。另外，集團亦招攬他人開設實體銀行戶口再交予集團作傀儡戶口，以清洗黑錢。集團更在火炭一工廠大廈單位內設置運作中心，包括處理相關身份證、開設及處理相關戶口、收取賭注、及處理犯罪得益。

警方財富情報及調查科於上周四至六採取行動，到火炭該工廈單位及港九多處，拘捕9名男子及3名女子(20至42歲)，涉嫌清洗黑錢、串謀洗黑錢、偽造虛假文書、串謀收受賭注等。內地執法部門則在上周六在河南省一處所，拘捕一名29歲內地男子，涉嫌幫助訊息網路犯罪活動，正被刑事拘留。

財富情報及調查科總督察鄧凱彤稱，初步調查發現，不法集團曾取得過百名港人身份證及相片，交內地男子處理是想增加執法人員追查難度，集團由2019年6月運作至今年4月，處理了5,300萬元的犯罪得益。她提醒市民，臨近暑假，有市民或心急尋找工作，不要隨意將身份證等資料交予他人，亦不要輕易將銀行戶口借予他人。