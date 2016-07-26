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開放12至17歲接種新冠疫苗 皖冀多地憑接種證明返校
44 分前
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新冠肺炎強制接種限制出行限制返學提高接種率
開放12至17歲接種新冠疫苗 皖冀多地憑接種證明返校
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內地多個縣市推新措施加快疫苗接種。(中新社)

內地多個縣市近日發通告，原則上不允許未接種新冠疫苗成年人進入政府、民生、醫療、教育、文化、娛樂、體育、旅遊等類別的公眾場所，又要求限期前完成兩劑接種，引發違反自願接種原則、變相強制接種的爭議。不過，宣布實行同樣措施的縣市有增無減，其中安徽黃山市屯溪區、合肥市包河區更相繼宣布展開12至17歲人群接種工作，要求他們在新學期報到時，必須出示疫苗接種證明或禁忌接種證明，方可辦理入學手續。河北邢台平鄉縣甚至明言，未接種的12至17歲學生，新學期「將被拒絕入校」。
 

對於實施限制出行政策，有內地傳媒引述個別涉事縣市政府工作人員稱，不清楚原因。一些縣市機關人員則直言，主要是推動疫苗接種工作，因為「疫苗接種率還不夠，反正最近接種的人比較少」。還有縣市疾控中心工作人員強調，「不可能強制接種」，稱限制出行「只是動員大家的積極性」，而且「文件裡也說是『原則上』，具體要看最後的執行」。


地方機關報：國家下達接種任務
至於部分地方強制12至17歲學生接種，安徽阜陽機關報章《阜陽日報》昨日一篇報道透露原因：「近日，國家、省再次下達新冠疫苗接種任務，明確9月底前需完成12周歲以上常住人口91.2%的接種任務。」內地網媒「八點健聞」亦引述消息指，周一曾召開今年下半年新冠疫苗接種工作會議，會上訂立兩個目標，分別是「年底前全國人口全程接種率達80%」及「盡快開展18歲以下人群接種，接種率不低於95%」。

「八點健聞」直言，內地以嚴防死守來保持「零感染」並不現實，疫苗才是抗擊疫情的「大殺器」。報道引述專家指，「如果人群中沒有免疫力，一旦有火種進來就可能會燃起一票大火」，例如一年內出現4輪疫情3度封城的雲南邊境城市瑞麗，加上變種病毒株傳播速度太快，盡快提高疫苗接種率成為地方抗疫首要任務。

截至前日，內地已接種新冠疫苗14.02億劑次。專家估計，目前接種率約為40%。報道又提到，從國家衛健委近日公布的數據來看，自本月10日起，每日接種劑量都少於1,000萬劑次，「這或許也是各地使出強硬手段的原因」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/開放12至17歲接種新冠疫苗-皖冀多地憑接種證明返校-275971
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