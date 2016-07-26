間諜軟件監控全球政要 美商務部將以色列公司列黑名單

美國商務部周三(3日)將製造間諜軟體「飛馬」(Pegasus)的以色列集團「NSO Group」列入受限制公司黑名單。

今年7月，由新聞業非牟利組織「禁忌故事」(Forbidden Stories)統籌來自10個國家的17間傳媒機構逾80記者對「飛馬計劃」(Pegasus Project)進行調查，揭發「飛馬」涉嫌助多國監控記者、人權分子、異見分子、律師和國家元首，一份有逾5萬個手機號碼的潛在監控清單，確認了當中來自50個國家的逾1,000人身份，包括189名記者、逾600名政治人物和政府官員、最少65名商界高層、85名人權分子和數名國家元首；當中有來自美聯社、路透社、CNN、《華爾街日報》、法國《世界報》和《金融時報》等傳媒的記者，調查發布成一系列報導，引發各國關注。

NSO Group一直否認調查結果，又發出聲明表示遺憾，並表示將努力推動美方撤銷這項決定。

美商務部冀遏止境外公司侵犯人權行為

據外媒報道，美國商務部對「NSO Group」實施出口限制，將其列入出口管制實體清單，希望能遏止境外公司侵犯人權的行為。商務部在聲明中，批評這些工具讓外國政府可以進行跨國鎮壓，是威權政府鎖定異議分子、記者及活動人士，並在主權邊界外壓制異議的做法。商務部又強調，此舉代表了拜登政府將人權置於美國外交政策核心的努力。

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