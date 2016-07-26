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關係回溫 事隔413日再通話 兩韓重啟通訊渠道
5 小時前
關係回溫 事隔413日再通話 兩韓重啟通訊渠道
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金正恩周二凌晨前往「祖國解放戰爭烈士陵園」獻花，以紀念北韓的「祖國解放戰爭勝利」68周年。(路透社)

南北韓在周二韓戰停戰68周年，重啟通訊聯絡渠道，是自去年6月北韓以南韓公民團體散布反朝傳單為由，單方面切斷所有對南韓通訊渠道後，兩韓首次恢復聯繫。南韓青瓦台指，總統文在寅和北韓領袖金正恩今年4月起多次互致親筆信，就改善兩國關係溝通，重啟通訊聯絡渠道是兩人的協商結果。
 

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金正恩
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文在寅

兩韓通訊聯絡渠道於昨晨10時重啟，是事隔413天後恢復通話。青瓦台稱，南韓期待韓朝重啟通訊聯絡線，會對改善和發展韓朝關係起積極作用。北韓朝中社亦報道聯絡渠道重啟，指朝鮮民族目前盼望處於挫折和停滯狀態的南北韓關係，能早日恢復。報道亦確認兩韓領袖有互通親筆信，指為復原被切斷的通訊渠道、恢復相互信賴、謀求和解邁出一大步。


分析︰文金互通書信 反映可能會晤
自2019年時任美國總統特朗普在南北韓邊境非軍事區板門店，與金正恩舉行第三次「特金會」後，美朝關係停滯不前，北韓核問題談判不了了之。去年6月，南韓有公民團體散布反北韓傳單，引發平壤單方面切斷板門店等兩韓通訊聯絡渠道，並炸毀聯絡事務所，令兩韓關係再陷冰點。有分析認為，韓朝通訊聯絡線被切斷的情況下，文在寅和金正恩仍以互致信函保持溝通，反映二人有舉行會談的可能。 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/關係回溫-事隔413日再通話-兩韓重啟通訊渠道-277750
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