關注乳癌｜「粉紅服飾日」定於下月29日 捐款150元基金會送出粉紅限量化妝袋

香港癌症基金會響應國際乳癌關注月，於每年10月展開關注乳癌教育暨籌款活動「癌症基金會粉紅革命」，其中籌款活動「粉紅服飾日」今年定於10月29日，有興趣響應活動參加者網上登記後，可於當日或10月任何一天拍下的活動照片或攝錄花絮，並加上#癌症基金會粉紅革命2021及#PinkRevolution2021上傳至社交媒體，讓更多人認識及加入活動。

參加活動人士同時可向基金會捐款，捐款150元或以上，可以得到粉紅限量化妝袋乙個，以答謝對乳癌患者的支持，有關款項能讓癌症基金會為一名在醫院剛完成乳癌手術的患者送上乳癌復康包，照顧患者手術後的生理及心理需要。

另一籌款活動為「粉紅購物月」，多間不同類別的粉紅贊助商支持「粉紅購物月」，讓公眾能購物行善二合一。由服飾、珠寶、飾物、生活用品、美容及餐飲等，參與的品牌將提供一系列粉紅精選商品及限定優惠。

藝人鄭秀文(Sammi)連續第三年擔任癌症基金會的粉紅大使，呼籲「From Mi to We」由自己做起，再感染身邊人一起發放粉紅力量，同時提醒女士們「Be Smart. Self-Check.」。拍攝了全新一輯的宣傳短片，以粉紅色啦啦球比喻為女性乳房，又與一眾明星將會透過啦啦球，一起以行動支持乳癌患者，並把打氣片段上傳到社交平台，加強大眾對女性乳房健康的關注，同時亦為受乳癌影響的人士發放更多正能量。