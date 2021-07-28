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防疫基金｜餐廳經理涉虛報開派對房詐騙4萬元 判囚3個月
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防疫基金餐廳經理虛報派對房詐騙判囚
防疫基金｜餐廳經理涉虛報開派對房詐騙4萬元 判囚3個月
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餐廳經理涉虛報開辦派對房詐騙4萬元防疫基金，被 判囚3個月。(資料圖片)

政府去年5月推出防疫抗疫基金，一名28歲餐廳男經理虛報開辦派對房間，企圖詐騙政府4萬元防疫抗疫基金的資助，今日在東區法院承認一項企圖欺詐罪，被判入獄3個月。主任裁判官羅德泉指被告行為嚴重，強調在新冠肺炎疫情期間，政府提供緊急援助解市民燃眉之急，簡化申請程序，但被告混水摸魚，認為他有計劃犯案，非一時衝動，須判處即時監禁，以4個半月作量刑起點，認罪扣減三分一刑期，判囚3個月。

當調查後揭發聲稱派對房間僅屬儲物空間

案情指，被告麥浩霆在網上下載派對房間照片，並填寫虛假電話號碼，意圖誘使人力資源計畫及扶貧統籌處向其批出該資助計畫的資助，而導致香港特別行政區政府蒙受不利，或有相當程度的可能性蒙受不利。

當局派員調查後揭發聲稱派對房間僅屬儲物空間，最終無批出款項。辯方求情時指被告犯案為幫補餐廳生意，避免裁員，犯案手法拙劣，並非精心設計，最終亦無獲批款項，政府並無損失。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/防疫基金｜餐廳經理涉虛報開派對房詐騙4萬元-判囚3個月-279715
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