AirPurity「AP貼紙」聯乘LINE FRIENDS推香港主題系列 輕觸即可殺滅新冠病毒

新冠肺炎爆發以來，抗疫已經融入生活日常，口罩、酒精搓手液成為我們不可或缺的夥伴，而AirPurity推出的「AP貼紙」(韓國殺菌手機貼)更是為抗疫帶來便利。

「AP貼紙」由韓國製造，通過KC Safety安全認證、為韓國最新研發專利科學消毒用品，可觸摸消毒高達30,000次，只要輕輕觸摸，即可殺滅99.9%細菌及2019新冠病毒(COVID-19)。貼紙採用食品級油墨且不易留痕，除了可以貼於手機殼、八達通套、手提電腦或常用文件夾等隨身物，家長更可貼在小朋友常用物品上，加強防護。而A5重量級Jumbo size的「AP貼紙」可作為滑鼠墊外，更適合張貼於平板電腦背面、手提電腦、工作枱及大門等空間較寬大的位置，發揮消毒作用。

新增香港主題系列

近日LINE FRIENDS就與AirPurity聯手推出兩套全新系列—「BROWN & FRIENDS 10周年慶典系列」及「BROWN & FRIENDS香港主題系列」！香港粉絲可以見到BROWN﹑CONY﹑SALLY及EDWARD出現於電車、天星小輪等香港交通工具，更會以美味點心菠蘿包、蝦餃造型登場。



兩套全新「BROWN & FRIENDS 10周年慶典系列」及「BROWN & FRIENDS香港主題系列」將於10月8日全新上市，每個系列共有9個不同款式，各自推出兩種組合選擇，分別為1張A5的重量級Jumbo size連3張電話貼的套裝，以及5張電話貼套裝，每套各售$290。