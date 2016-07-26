防疫措施｜今年首三季發1.8萬張告票 料庫房進帳逾9000萬元

新冠疫情逾年，政府實施各類社交距離措施，食物及衞生局長陳肇始公布，今年首三季共發出約1.8萬張相關定額罰款通知書，按每張告票罰款5,000元計算，政府庫房便進帳9,054萬元。

陳肇始書面回覆立法會醫學界議員陳沛然時，透露《預防及控制疾病規例》下多項法例的執法數字，就「限聚令」的第599G章，執法人員今年首三季共發出1.3萬張告票，平均每月發出1,500張，罰款金額共6,858萬元，其中4月次數最多，達2,528次。「口罩令」的第599I章方面，執法人員今年首三季共發出3,678張告票，涉罰款1,839萬元。

「疫苗氣泡」生效後向食肆發528張告票

另外，政府今年4月底推出「疫苗氣泡」社交距離措施，將食肆劃分為「A、B、C、D」四類，按疫苗接種情況分級，給予不同營業待遇。就針對餐飲業務處所及表列處所的第599F章，執法人員自「疫苗氣泡」生效後，向食肆及表列處所分別發出528張及187張告票，涉及357萬元罰款。

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