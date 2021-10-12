防疫措施｜健身室員工顧客打齊針及用「安心」 運動時可免戴口罩

現有社交距離措施明晚屆滿，政府今日(12日)宣布為健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排，符合各項包括通風標準等額外防疫要求的健身中心，可在員工已完成接種新冠疫苗、參加者佩戴口罩下，放寬訓練小組或課堂的分組人數上限至12人。此外，若健身中心內所有員工及使用者均打齊針、只准顧客用「安心出行」而拒絕紙本登記資料，顧客運動時就毋須戴口罩。至於其餘現行大部分社交距離措施，則會延長14日有效期至本月27日。

健身中心12人一組的要求

⚫ 所有身處有關訓練小組或課堂房間內的員工須打齊針，有健康原因未能打針者則要定期檢測

⚫ 每組不多於12人，每組之間相距至少1.5米或設有隔板

⚫ 所有身處房間者須全時間戴口罩，包括運動時

⚫ 在訓練或課堂時，教練要停留在固定位置，並與房內其他人相距至少1.5米

⚫ 房間換氣量須達到每小時最少6次，或已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備，並於當眼位置展示註冊專門承建商發出的證明書

健身中心顧客毋須戴口罩的要求

⚫ 所有員工和顧客須打齊針，有健康原因未能打針者則要定期檢測及戴口罩

⚫ 所有運動範圍換氣量須達到每小時最少6次，或已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備，並於當眼位置展示註冊專門承建商發出的證明書

⚫ 所有顧客入場前必須用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼

食物及衞生局發言人表示，目前在國際流行的變異病毒株傳播力極強，即使本港已實施極嚴密的外防輸入措施，仍有機會出現少數本地個案，為防止疫情在社區爆發，政府有必要維持大部分現行的社交距離措施。

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