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防疫措施｜健身業界料少於10間符合放寬要求　斥政府不了解運作
20 小時前
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新型肺炎社交距離措施健身中心安心出行口罩新冠肺炎防疫措施邱益忠
防疫措施｜健身業界料少於10間符合放寬要求　斥政府不了解運作
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港府昨日(12日)宣布放寬健身中心營運條件。(資料圖片)

港府昨日(12日)宣布放寬健身中心營運條件，包括通風標準等額外防疫要求、顧客員工全部打齊針等，可放寬課堂人數至12人，以及運動時毋須戴口罩。亞洲運動及體適能專業學院公關邱益忠對放寬表示歡迎，但認為未必每間中心都能受惠，並批評部分要求較難實行，預計只有不足10間健身中心能達標，質疑政府「過咗兩年都未必太了解健身中心運作」。

邱益忠於港台節目表示，大部分健身中心面積不大、只有約1,000呎，本身已較少開12人課堂，認為政府將食肆要求套用至健身室，對業界幫助有限。至於換氣量的要求，他指由於疫情前沒有相關法例要求，若本身物業沒有達至政府新要求的標準，作為租戶的健身中心根本無法達標。他又指，雖然政府容許安裝合規格空氣淨化設備作為替代，但未有清晰交代何謂合資格，「字就睇得明，但唔知點樣做」。

行內約半教練打齊針

新規定要求所有顧客與員工都打齊兩針新冠疫苗，以及掃瞄「安心出行」，運動時便可毋須戴口罩。邱益忠指，行內只有約一半健身教練打齊針，加上難要求顧客打針，估計全港約1,000間健身中心只有不足10間達標。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/防疫措施｜健身業界料少於10間符合放寬要求　斥政府不了解運作-288555
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