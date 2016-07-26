防疫措施｜健身業界料少於10間符合放寬要求 斥政府不了解運作

港府昨日(12日)宣布放寬健身中心營運條件，包括通風標準等額外防疫要求、顧客員工全部打齊針等，可放寬課堂人數至12人，以及運動時毋須戴口罩。亞洲運動及體適能專業學院公關邱益忠對放寬表示歡迎，但認為未必每間中心都能受惠，並批評部分要求較難實行，預計只有不足10間健身中心能達標，質疑政府「過咗兩年都未必太了解健身中心運作」。

邱益忠於港台節目表示，大部分健身中心面積不大、只有約1,000呎，本身已較少開12人課堂，認為政府將食肆要求套用至健身室，對業界幫助有限。至於換氣量的要求，他指由於疫情前沒有相關法例要求，若本身物業沒有達至政府新要求的標準，作為租戶的健身中心根本無法達標。他又指，雖然政府容許安裝合規格空氣淨化設備作為替代，但未有清晰交代何謂合資格，「字就睇得明，但唔知點樣做」。

行內約半教練打齊針

新規定要求所有顧客與員工都打齊兩針新冠疫苗，以及掃瞄「安心出行」，運動時便可毋須戴口罩。邱益忠指，行內只有約一半健身教練打齊針，加上難要求顧客打針，估計全港約1,000間健身中心只有不足10間達標。

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