防疫措施｜廣東道酒吧客未打針遭票控 負責人涉違例被捕

現行防疫規定下，酒吧顧客必須接種最少一針新冠疫苗。油尖警區反三合會行動組今日(28日)凌晨約1時半展開行動，突擊巡查廣東道一間樓上酒吧，發現兩名分別20歲及30歲的男顧客，涉未有接種新冠疫苗下進入酒吧，違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)。兩人遭票控。

另外，該酒吧負責人涉未確保顧客已打首針，涉違反違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，被警員拘捕，目前仍在扣留調查。

現行防疫規定

根據政府推行的「疫苗氣泡」，酒吧可根據員工疫苗接種情況等，選擇以不同形式營運。

第1類酒吧

營業時間：凌晨2時

每枱上限：4人

安心出行：必須掃瞄

疫苗接種：必須已打首針

第2類酒吧

營業時間：凌晨4時

每枱上限：8人

安心出行：必須掃瞄

疫苗接種：必須已打首針

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