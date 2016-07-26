防疫措施｜戲院表演場所人數上限增至85% 食肆安排限聚令維持不變

現有社交距離措施今(7日)晚屆滿，食物及衞生局晚上宣布，大部分現行措施將延長14日，由明日凌晨起生效至本月21日，當局同時放寬公眾溜冰場和體育處所等場地的防疫限制。

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就戲院和表演場所，人數上限放寬至85%，同一行座椅中不可有連續超過6張座椅被佔用，而博物館的容納人數上限亦增至85%，惟每個參觀小組維持最多4人。至於公眾溜冰場、體育處所和泳池的觀眾席，人數上限同樣提升至85%、最多6人連續坐。

此外，公眾溜冰場如所有員工已完成接種新冠疫苗，可容許並非參與訓練小組或課堂的個人使用者進入，上限為場地容量50%，若員工和使用者均已完成接種疫苗，上限更獲放寬至100%。而室內體育處所個別部分的所有員工及使用者如已完成接種疫苗，在有關處所部分進行運動時可不戴口罩。

港府上月24日推出「疫苗氣泡」第二階段放寬措施，食衞局發言人表示經觀察有關實施情況後，作出有關調整。