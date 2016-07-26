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防疫措施｜戲院表演場所人數上限增至85%　食肆安排限聚令維持不變
20 分前
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新型肺炎社交距離措施溜冰場戲院食肆限聚令體育處所新冠肺炎防疫措施
防疫措施｜戲院表演場所人數上限增至85%　食肆安排限聚令維持不變
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戲院人數上限增至85%、最多6人連續坐。(資料圖片)

現有社交距離措施今(7日)晚屆滿，食物及衞生局晚上宣布，大部分現行措施將延長14日，由明日凌晨起生效至本月21日，當局同時放寬公眾溜冰場和體育處所等場地的防疫限制。

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就戲院和表演場所，人數上限放寬至85%，同一行座椅中不可有連續超過6張座椅被佔用，而博物館的容納人數上限亦增至85%，惟每個參觀小組維持最多4人。至於公眾溜冰場、體育處所和泳池的觀眾席，人數上限同樣提升至85%、最多6人連續坐。

此外，公眾溜冰場如所有員工已完成接種新冠疫苗，可容許並非參與訓練小組或課堂的個人使用者進入，上限為場地容量50%，若員工和使用者均已完成接種疫苗，上限更獲放寬至100%。而室內體育處所個別部分的所有員工及使用者如已完成接種疫苗，在有關處所部分進行運動時可不戴口罩。

港府上月24日推出「疫苗氣泡」第二階段放寬措施，食衞局發言人表示經觀察有關實施情況後，作出有關調整。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/防疫措施｜戲院泳池人數上限增至85　食肆安排限聚令維持不變-274902
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