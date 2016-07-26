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防疫措施｜擬下波疫情禁未打針入場所　聶德權稱為保持處所得以營運
1 小時前
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新冠疫苗復必泰疫苗樂富廣場領展公務員事務局即日籌聶德權健康通行證
防疫措施｜擬下波疫情禁未打針入場所　聶德權稱為保持處所得以營運
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聶德權稱日後將安排更多相關外展接種服務。(資料圖片)

公務員事務局今早派出疫苗接種外展隊，到領展樂富廣場安排市民接種復必泰新冠疫苗。公務員事務局長聶德權視察後稱反應熱烈，日後將安排更多相關外展接種服務。被問到當局擬禁止未打針者進入部分場所，聶重申現階段不會推行，但若爆發第五波疫情，屆時迫不得已須保持處所營運，或須採取區分已打針和未打針市民的措施。

兩周內公布疫苗中心11月後安排

聶德權稱，截至今日本港將有416萬人接種首劑疫苗，接種率將達合資格人口62%。他認為今日安排外展隊到商場的服務順暢、方便，日後可推行更多相關服務。他透露，當局將在各區安排疫苗接種日，提供一站式服務，包括提供疫苗資訊、諮詢醫護人員及即場打針。對於疫苗中心11月後的安排，聶德權稱屆時或會減少服務，將於兩周內公布有關安排。

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領展樂富廣場與公務員事務局安排外展隊為市民即場接種新冠疫苗。(林俊源攝)
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領展樂富廣場與公務員事務局安排外展隊為市民即場接種新冠疫苗。(林俊源攝)
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領展樂富廣場與公務員事務局安排外展隊為市民即場接種新冠疫苗。(林俊源攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/防疫措施｜擬下波疫情禁未打針入場所　聶德權稱為保持處所得以營運-283046
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