防疫措施｜擬下波疫情禁未打針入場所 聶德權稱為保持處所得以營運

公務員事務局今早派出疫苗接種外展隊，到領展樂富廣場安排市民接種復必泰新冠疫苗。公務員事務局長聶德權視察後稱反應熱烈，日後將安排更多相關外展接種服務。被問到當局擬禁止未打針者進入部分場所，聶重申現階段不會推行，但若爆發第五波疫情，屆時迫不得已須保持處所營運，或須採取區分已打針和未打針市民的措施。

兩周內公布疫苗中心11月後安排

聶德權稱，截至今日本港將有416萬人接種首劑疫苗，接種率將達合資格人口62%。他認為今日安排外展隊到商場的服務順暢、方便，日後可推行更多相關服務。他透露，當局將在各區安排疫苗接種日，提供一站式服務，包括提供疫苗資訊、諮詢醫護人員及即場打針。對於疫苗中心11月後的安排，聶德權稱屆時或會減少服務，將於兩周內公布有關安排。

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