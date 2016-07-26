防疫措施｜曾祈殷：七成接種率可逐步放寬 倡逐步承認高風險地區疫苗紀錄

新冠肺炎疫情持續逾年，維持社交距離成為港人常態。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，若本港新冠疫苗接種率達7至8成，當局可考慮循序漸進方寬社交距離措施，但強調本地零確診是必要條件。對於有意見認為，長者接種率需要同達7成才能放寬，曾說，長者社交圈子較小，認為以長者接種率與放寬社交距離措施掛鉤，做法不符合科學。

當局擬設「健康通行證」，只准已打針者進入部分場所。曾祈殷於電台節目稱，若本地疫情爆發，採取更嚴格措施是無可厚非，但目前沒有本地個案，憂慮實施有關措施會構成社會反對。他續說，若以有關措施作為「谷針」策略亦成效有限，認為當局應從年齡層、工種、地區審視接種率，再指定針對性策略才能推高接種率。

倡定期檢視認可各地針紙

對於昨晚當局公布，明(9月1日)起將承認北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭、梵蒂岡的接種紀錄，以及菲律賓、印尼指定格式的針紙。曾祈殷說，當局應定期審視各地疫苗接種紀錄，逐步與A組指明高風險地區商討認可針紙，恢復讓在當地接種疫苗的港人返港。

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