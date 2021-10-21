防疫措施｜警搗破尖沙咀無牌酒吧拘負責人 8客被捕兼遭票控限聚

油尖警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後， 今日(23日)早上約8時20分展開行動，突擊搜查尖沙咀漆咸道南115號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕一名酒吧負責人及8名顧客，並檢獲約20罐啤酒，總值約200元。所有被捕人現正被扣留調查。

行動中，警方拘捕一名22歲譚姓本地男負責人，涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，人員將檢控該名負責人。另外， 單位內7男1女，年齡介乎15至45歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，並同時涉嫌違反「限聚令」，即《預防及控制疾病(禁止群組聚集）)條例》(第599G章)遭票控。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地

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