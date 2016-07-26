防疫措施｜預告更多地方強制「安心」消息指最快下月底通關

本港昨日繼上月10日後，再次錄得零確診個案。消息指，港府正爭取下月與內地通關，但初期每日或最多設1,000人配額、出現1宗本地感染就立即停止措施。不過，據報港府認為「熔斷機制」要求嚴苛，希望內地諒解及接受兩個群組爆發才中止安排。此外，特首林鄭月娥接受報章專訪時，指知悉部分無意往內地的市民，對政府收緊防疫限制感不滿，但表示某程度上需要「少數服從多數」。

林鄭月娥日前表示，希望明年2月能有較具規模的通關。港府近日繼續爭取與內地通關，有消息指內地提出3個較嚴格的要求或關注，包括每日只准不多於1,000人免檢疫入境內地，在出現1宗本地個案就會馬上「熔斷」，以及本港豁免酒店檢疫的安排。據報，港府認為「熔斷」的條件太嚴格，正爭取內地放寬要求。報道又指，兩地仍要繼續開會商討安排，料最快下月底首階段通關。

須備內地手提號碼電話監察行蹤

另外，《經濟日報》昨刊出林鄭月娥專訪，她透露市民若要免檢疫往內地，除要上載過往一段時間的「安心出行」行蹤紀錄，還要打齊兩針和持有48或72小時內的陰性檢測證明。她又呼籲市民準備一部內地手提號碼的電話，讓系統能監察該人的行蹤。不過，她預料初期必定是小規模、有序逐步通關，初期只限廣東省地區，要探望長者、奔喪或有商務需要的市民會獲優先配額，但跨境學童因人數太多，初期不會被納入優先群組。

至於在港的「安心出行」應用，林鄭月娥揚言之後會擴展至更多地方，認為若在港僅小規模應用，就不能達致通關目的。她又主動提到，知道有一些無意往內地的市民不滿同樣受限制，但直言公共衛生事宜如同土地發展，某程度都是少數服從多數。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨稱，理解內地初期「熔斷」標準較嚴格，因未能確保本港對每宗個案均能快速追蹤源頭，做法亦與澳門一致。

防疫措施｜預告更多地方強制「安心」消息指最快下月底通關