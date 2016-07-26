防疫措施｜食環署巡查約1200餐飲處所 7間罰停晚市堂食

現時餐飲處所和表列處所營業時，需要遵守一系列防疫措施。食物及環境衞生署今日(27日)表示，會繼續就違反防疫規例者嚴厲執法，過去兩日和警方在中西區、南區及西貢區採取聯合行動，合共巡查72間包括酒吧和酒館在內的餐飲處所，另食環署亦巡查1,138間包括酒吧和酒館的餐飲處所和326間其他處所。

相關新聞：疫苗接種｜林鄭指接種率升但難言理想 須達七成才能再放寬措施

行動中，食環署共檢控7名涉嫌違反防疫規例的餐飲業務負責人，當中兩宗涉及佩戴口罩、兩宗涉及在指明時段後仍提供堂食、兩宗涉C類食肆多於6人一枱，以及一宗B類食肆多於4人一枱。

相關新聞：新冠肺炎｜大埔新達廣場再有顧客服務員確診 港單日增6宗個案

由於有關餐飲處所未有採取相關規定或限制，食環署表示它們已分別被禁晚上6時至翌晨5時提供堂食3日(兩宗個案)和7日(五宗個案)，其間亦不可多於2人一枱。此外，食環署亦向涉嫌於餐飲處所內違反法例第599G章「限聚令」的人士，共發出4張定額罰款通知書。在聯合行動中，警方也有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。