防疫措施｜食肆涉違防疫規例 警8月巡查次數跌檢控反增

新冠肺炎疫情下，港府實施限制「限聚令」、「口罩令」及餐飲和表列處所的防疫措施。根據警方數字，上月就《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，於餐飲處所的報告和巡查數字為196次，較6月的364次急跌近半，但檢控數字不跌反增，警方8月共作出45次檢控、發出20張告票，較6月的14次檢控、發出0張告票大增；口頭勸喻和警告次數則由50次，大減至8次。

食環發出告票量持續下跌

至於食環署8月於餐飲業務處所就「限聚令」(第599G章)、「口罩令」(第599I章)及餐飲和表列處所的防疫規例(第599F章)的巡查次數為逾2萬次，與6月和7月的逾2.08萬次和逾2.1萬次相若；檢控數字過去3個月亦相若，在6至8月分別有56、53及60次，而發出告票的次數則持續下跌，由6月的34次，跌至7月的7次，以及8月的5次。

食環署發言人表示，會繼續加強巡查，確保餐飲業務處所負責人及市民嚴格遵從相關規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低新冠肺炎在餐飲業務處所傳播的風險。

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