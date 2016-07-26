防疫措施｜15地區周五起改列高風險 包括美國瑞士阿聯酋

上周出現防疫漏洞，38歲從美國抵港確診的女外傭(#12032)，由於已接種兩劑復必泰新冠疫苗，並取得陽性抗體測試結果，檢疫期縮短至7日，在社區活動多天才確診。食衞局今日更新檢疫指引，周五凌晨起(20日)將15個地區從中風險B組指明地區，提升至高風險A組指明地區，包括孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國及美國。

任何人士在登機前21天內曾逗留高風險地區，必須符合多個條件才能入境，包括完成接種兩劑獲認可的新冠疫苗，並須取得72小時內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，返港後須於檢疫酒店強制檢疫21天等。換言之，從該些地方返港的人士不能縮減檢疫期至7天。

澳洲改列中風險地區

另外，當局將澳洲由低風險C組指明地區，提升至中風險B組指明地區。詳盡檢疫安排可參考政府網站。

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