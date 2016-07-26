防疫措施｜B類食肆未打針員工改7日一檢 飲食界批加重負擔憂難請人

政府早前收緊B類食肆未打針的員工定期檢測要求，由每兩周一檢改為每7日一檢。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，以每次檢測240元計算，7日一檢即每月檢測最少4次，檢測費用達960元，增加食肆及員工負擔。他指，有員工基於身體理由，包括擔心疫苗副作用等，而不願打針，新措施或會令這些員工轉行至零售業，令飲食業更難請人。

食環署上周表示，考慮若爆發第五波疫情，只容許D類食肆做晚市堂食。林瑞華稱，D類食肆要求食客都要打針，相信有意「升級」的食肆已經成為D類食肆。他續指，即使現在打算「升級」亦須等待員工打齊兩針後14天，一旦爆發第五波疫情，業界將難以預料趕及合乎標準。

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