防疫措施 派對房K房最多12人 業界批食肆如同無放寬

一系列社交距離措施明日放寬，包括C、D類食肆增加容納客人數目，食物及衛生局長陳肇始相信隨更多飲食業界接種新冠疫苗，D類食肆數目會逐步增加。不過，有業界坦言佔行業逾95%的A、B類食肆不能受惠，等於沒有放寬。此外，當局又公布卡拉OK和派對房間等處所，在員工完成接種後，可進一步營業至凌晨4時及12人一房等。



政府在「14日零本地感染」當日，宣布放寬食肆、表列處所和入境檢疫等安排，惟食肆方面僅強制食客用「安心出行」、員工打一針的C類，以及員工兩針、食客一針的D類食肆獲放寬防疫規定。稻苗學會會長黃傑龍指，C和D類合共不足1,000間、佔全港食肆近6%，直言不放寬其餘九成半的A、B類食肆等同沒有放寬。



憂請帖要列明賓客須打針

黃傑龍又稱，現時C類食肆在員工打齊兩針後，就有望變成D類，對宴會餐廳具重要意義，惟指宴會主人家日後或要在請帖上列明賓客要打針，沒接種者可能只可放低人情而被拒進入。他形容今次措施屬「戰略放寬」，令業界明白將來放寬必與打針掛鈎。

當局又放寬入境檢疫措施，若已接種疫苗並在港驗出抗體，即可縮短檢疫期至7日。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，各國批准的疫苗對變異病毒株成效存疑，憂措施會走漏三成個案出社區，令本港未必保持到「清零」。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則強調，縮短檢疫期仍要經過三重「關卡」，包括接種疫苗、多次檢測和抗體呈陽性，並非完全放過所有抵港人士。



姚思榮促政府補償酒店

陳肇始指，檢疫期完結後仍須做多次檢測，又透露正草擬可供港人做抗體測試的政府認可醫務化驗所名單，相信最快1日有結果。酒店供應方面，旅遊界立法會議員姚思榮指業界要隨時面對客人因檢疫期縮短，而突然多出酒店房間等情況，認為政府要與業界商討和補償。

此外，政府前日透露指定處所在員工完成接種後，營業條件可獲再進一步放寬。食衛局昨晨公布，派對房間、卡拉OK、夜總會和酒吧員工如已完成接種，營業時間可提早至早上5時、結束時間延至凌晨4時，處所容量上限增至100%，其中派對房間和K房更可增至12人一房。